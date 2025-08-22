Не место спасает человека

Аналитики агентства Reuters проанализировали несколько десятков авиакатастроф с наименьшим числом выживших и пришли к выводу, что шансы на выживание не зависят от того, на каком месте находился человек. Эксперты в области авиационной безопасности отмечают, что все зависит от сложного сочетания многочисленных и нередко случайных факторов, которое невозможно предугадать при покупке билетов или выборе места.

Последней крупной авиакатастрофой стало июньское крушение лайнера Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в Ахмедабаде, в котором погиб 241 человек и выжил всего один. Пассажир Висвашкумар Рамеш сидел на месте 11А в передней части самолета рядом с запасным выходом. После падения он смог выбраться из лайнера и выжил. Это в очередной раз породило предположения о том, что в самолетах бывают более безопасные места, что помогает выжить при авиакатастрофах.

Исследователи Reuters отмечают, что похожей по масштабу и обстоятельствам авиакатастрофой последних лет стало крушение лайнера Airbus 310 авиакомпании Yemenia Airways в июне 2009 года. При заходе на посадку в сложных погодных условиях самолет с малой высоты упал в Индийский океан, из 153 пассажиров и членов экипажа выжила лишь 12-летняя Байя Бакари. Однако ее место было в хвосте салона.

Reuters отмечает, что за последние 60 лет с самолетами вместимостью более 50 пассажиров произошло 45 авиакатастроф с минимальным числом выживших — от одного до пяти человек. 3 выживших находились в кабинах самолетах (пилоты), 2 — на местах бортпроводников рядом с кабиной пилотов, 12 — в передней части самолета, 8 — в средней части самолета, 17 — в задней части самолета, еще 2 — на местах бортпроводников в хвосте самолета.

Исследователи Reuters полагают, что не существует универсально «безопасного места» или отсека самолета: анализ катастроф и выживших зависит от сложного сочетания факторов, которое невозможно предугадать при покупке билетов.

Среди таких выживших, например, есть девушка, которой пришлось десять дней ждать спасения в джунглях Амазонки, тогда как некоторые другие пассажиры скончались от ран, не дождавшись помощи. В другом случае выжили четыре человека, находившихся рядом друг с другом, только потому, что при падении эта часть фюзеляжа пострадала меньше всего. В одном случае выживший вообще не был пристегнут и в момент падения его выбросило из разломившегося фюзеляжа, который вскоре загорелся.

«При экстремальных происшествиях в самолетах нет каких-то более или менее безопасных мест,— сообщил Reuters доцент австралийского Университета Нового Южного Уэльса Чен Лунь Ву.— Конечно, когда речь идет о менее значительных катастрофах, имеет значение то, находится место у аварийного выхода или еще в каком-то конкретном месте в зависимости от того, что это за катастрофа».

Генеральный директор Flight Safety Foundation Хасан Шахиди отмечает, что степень выживаемости при авиакатастрофах зависит от очень большого числа факторов, их сочетания и уникальных условий, например угла падения, скорости самолета, типа земной поверхности, на которую упал самолет (ровная суша, вода, горы, лес и т. п.), наличия или отсутствия возгорания/задымления, структурных особенностей того или иного самолета, условий эвакуации и т. д. «Столь высокий уровень сочетания разных факторов делает какие-то выводы о закономерности нахождения на том или ином месте статистически ненадежными и часто вводящими в заблуждение»,— полагает эксперт.

Евгений Хвостик