ПСБ внедрил российские технологии для распознавания QR-кодов и номеров телефонов в интернет-банке

ПСБ запустил для розничных клиентов сканер QR-кодов в интернет-банке на базе технологии российской компании Smart Engines. Решение позволяет владельцам мобильных устройств на Android или iOS максимально быстро проводить платежи и переводы в интернет-банке при входе с мобильного браузера. Технология Smart Engines, интегрированная в интернет-банк ПСБ, распознает любые QR-коды, в том числе обрезанные, поврежденные, а также в условиях плохого освещения.

Отсканировав QR-код на электронном или бумажном носителе, клиенты могут мгновенно оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы, также совершать покупки в торговых точках.

Для оплаты по QR-коду клиенту достаточно зайти в интернет-банк и в разделе платежи выбрать оплату по QR-коду. Камера телефона автоматически считает реквизиты платежа по QR-коду, клиенту останется только их проверить и подтвердить оплату. Также по QR-коду можно за несколько секунд совершить перевод по номеру карты или телефона, кликнув на значок сканера в разделе переводы, считать номер карты или телефона, в том числе написанные от руки.

Разработанные Smart Engines программно-аппаратные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют распознать всю информацию о платеже с помощью технологии WebAssembly непосредственно в интернет-банке пользователя, что надежно защищает данные клиента и исключает их передачу на сторонние сервисы.

«QR-коды стали неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека — число и объемы таких транзакций кратно увеличиваются с каждым годом за счет удобства и постоянного роста количества торговых точек, принимающих оплату по QR-коду. За первое полуг одие этого года число платежей по QR–кодам среди клиентов ПСБ увеличилось примерно на 20%. Уверен, новое удобное решение, гарантирующее моментальную оплату по QR-коду даже с низким качеством изображения в интернет-банке повысит доступность и удобство расчетов с мобильных устройств для еще большего числа наших клиентов», — сказал Сергей Матвеев, вице-президент - директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ.

