Девелоперов и риелторов научат продавать на «ДвижениеКонф»

В пространстве Harrison Hall 18 сентября состоится конференция «ДвижениеКонф», организованная социальной сетью рынка недвижимости «Движение» совместно со строительной компанией ССК. Мероприятие ориентировано на девелоперов, риелторов, руководителей агентств недвижимости и топ-менеджеров. Ключевая тема в этом году — повышение экспертизы для роста эффективности продаж.

В программу вошли выступления 26 экспертов. В их числе — Лина Арифулина (ораторское искусство), Константин Бакшт (построение отделов продаж), а также актер Вадим Демчог, который представит игровые стратегии работы с клиентами. Мотивационный спикер Сергей Бурлака выступит с темой о лидерстве и управлении командами.

Психолог Михаил Дементьев расскажет о невербальной коммуникации, а бизнес-тренер Андрей Останин — о карьерном развитии. Кросс-отраслевой взгляд обеспечат стратег-урбанист «Студии Артемия Лебедева» Олег Питецкий и специалист по ИИ Виктор Медведев. Их доклады будут посвящены новым подходам в урбанистике, девелопменте и практическому применению искусственного интеллекта в риелторском бизнесе.

Отдельным блоком программы станет выступление коммерческого директора ССК Анны Ших. Она анонсирует выход девелопера на рынок Ленинградской области, представит новый проект в регионе и расскажет о подходах компании к работе с профессиональным сообществом.

В рамках конференции будет работать лекторий клуба недвижимости «Движение», где разберут актуальные кейсы: поведение покупателей в 2025 году, влияние благоустройства на выбор клиента и организация продаж в мессенджерах. В этой секции выступят представители «Циана», Pergaev Bureau, BGO.

«ДвижениеКонф» — это конференция для профессионалов рынка недвижимости, проводимая командой организаторов одного из ведущих девелоперских форумов в России — «Движения». Мероприятие ориентировано на региональные особенности, фокусируется на актуальных вызовах отрасли, реальных кейсах и практических инструментах для работы, а также предоставляет площадку для профессионального обмена опытом.

Регистрация на конференцию доступна по ссылке.

ООО «ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ ДВИЖЕНИЕ. МОСКВА». Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ «Соколиная Гора», ул. 9-я Соколиной Горы, дом 5, помещение 2П. ОГРН: 1247700569995