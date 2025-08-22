В Салавате экс-главный бухгалтер компании обвиняется в присвоении 3,5 млн рублей

Салаватский городской суд рассмотрит уголовное дело бывшего главного бухгалтера ООО «Миллениум», обвиняемой в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, главный бухгалтер при формировании документов вносила недостоверные сведения о размере своей зарплаты, указывая сумму больше, чем она была определена соглашением с работодателем. Таким образом она получила и присвоила более 3,5 млн. руб.

Обвиняемая признала вину.

Майя Иванова