Томский депутат не смог оспорить отказ в регистрации на выборы в гордуму

Октябрьский районный суд Томска оставил без удовлетворения гражданский иск депутата городской думы Максима Забелина. Самовыдвиженец хотел отменить отказ избиркома в регистрации его кандидатом на выборы в городской парламент по Октябрьскому одномандатному округу №20. Решение суда он опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, избирательная комиссия одномандатного округа №20 дважды отказала Максиму Забелину в регистрации в качестве кандидата в депутаты. 26 июля члены комиссии не признали действительными подписи избирателей, где перед номером паспорта был проставлен значок «№». Тогда претендент сделал еще одну попытку стать кандидатом. Но 9 августа комиссию уже не устроило число строк и их ширина в подписных листах.

«Идем дальше. Пять дней на подачу аппеляции»,— написал в мессенджере по итогам сегодняшнего судебного заседания Максим Забелин.

После избрания в 2020 году депутатом гордумы Томска господин Забелин входил в состав депутатской «Группы местного самоуправления» вместе с Денисом Ярмошем. В марте 2025 года, после прекращения депутатских полномочий господина Ярмоша, группа была расформирована.

