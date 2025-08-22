«Неискусственно», «Мурави» и «Выход 8»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет арт-фестиваль «Неискусственно», программа которого наполнена различными мастер-классами, лекциями и перфомансами. На концертных площадках выступят джазовые музыканты и исполнят композиции известных исполнителей, а также состоится концерт экс-вокалиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. В театрах пройдут спектакли «Просто бэби, или любовь по-французски», «Русская смерть», «Мурави» и «Кто такой мсье Шмитт?». На выставках покажут картины голландских и фламандских художников, а в кинотеатрах — фильмы «Идентификация» и «Выход 8».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Неискусственно»

Фото: АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Фестиваль «Неискусственно»

Фото: АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области»

Фестиваль

Возле арт-сквера на набережной реки Миасс 23 августа пройдет арт-фестиваль «Неискусственно». Челябинцев ждут лекции на тему искусства, арт-перфомансы, пластический спектакль «Приют "Белая Хиганбана"» от челябинского театра современного танца, просмотр фильма «Броненосец "Потемкин"» и мастер-классы. Фестиваль пройдет с 12:00 до 22:00. Вход свободный. 0+

Концерты

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 28 августа состоится торжественное открытие музыкальной программы международного джазового фестиваля. В этот день на сцене выступит государственный камерный оркестр имени Олега Лундсрема с джазовой певицей Анной Бутурлиной. В программу концерта вошли композиции именитых джазовых исполнителей — Фэтса Уоллера, Дюка Эллингтона, Джорджа Гервшина, а также песни Бориса Фрумкина, Джона Леннона и Пола Маккартни. Стоимость билета — от 700 до 4 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Центре международной торговли 28 августа пройдет концерт Глеба Самойлова, экс-вокалиста группы «Агата Кристи». Выступление приурочено к 55-летию артиста. Глеб Самойлов исполнит хиты «Агаты Кристи» — «Ковер вертолет», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум для никого», а также менее известные песни. Стоимость билета — от 3,2 тыс. до 5 тыс. руб. 16+

В рамках джазового фестиваля в концертном зале имени Сергея Прокофьева 29 августа также выступят джаз-квартет Давида Мелконяна и ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Первый коллектив исполнит собственные композиции, а второй — песни Джона Леннона и Пола Маккартни, Боба Тиэла и Джорджа Вайса, Дюка Эллингтона, Берта Кэмпферта. В концерте примет участие вокалистка Асет Самраилова. Стоимость билета — от 700 до 2 тыс. руб. 6+

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Рост

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Сергей Рост

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 23 августа представят спектакль «Просто бэби, или любовь по-французски». По сюжету, бизнесмен Эдмонд Фонтаж намерен выдать дочь Кристиану замуж за делового партнера. Однако девушка уже давно влюблена в отцовского секретаря, небогатого Огюстена. Кроме того, в семействе внезапно узнают, что у Эдмонда есть внук. Главные роли в спектакле сыграют Сергей Рост, Ольга Прокофьева, Светлана Пермякова, Семен Стругачев, Андрей Носков. Стоимость билета – от 2,4 тыс. до 4,2 тыс. руб. 16+.

В «mini театре» 24 августа покажут спектакль «Русская смерть». Две сестры, застрявшие между прошлым и будущим, внезапно встречают на пороге дома нежданного гостя. Спектакль расскажет, «справятся ли эти люди со своим одиночеством или дальше поплывут по зыбучим пескам своей жизни». Стоимость билета — 800-900 руб. 16+

В «Театральном пространстве свободы» 25 и 27 августа покажут премьеру спектакля «Мурави». Постановка показывает глазами ребенка жизнь одной семьи во времена 1990-х. В то время как взрослые сталкиваются с безденежьем, безработицей и алкоголизмом, дети все еще остаются единственными, кто способен видеть счастье в мелочах и надеяться на счастливое будущее. Стоимость билета — 800 руб. 16+

В Камерном театре 28 августа пройдет спектакль «Кто такой мсье Шмитт?». Он создан по мотивам пьесы Себастьяна Тьери, рассказывающей о семейной благополучной паре, жизнь которой резко меняется с появлением загадочного незнакомца. Внезапно герои попадают в странное путешествие из Парижа в Люксембург, а главного героя все вокруг знают как мсье Шмитта. Стоимость билета – 1 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

Выставки

В выставочном зале челябинского отделения Союза художников России 22 августа открывается выставка «Город — завод». На ней представят живописные и графические работы, посвященные Кыштыму, художников из Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Троицка и Нижнего Тагила. Вход свободный. 0+

В музее изобразительных искусств 28 августа открываются две выставки, посвященные голландской и фламандской гравюре — «Миф о "золотом веке"» и «Антонис ван Дейк. Первый после Рубенса». На первой представят работы представителей голландской школы живописи — пейзажи Антони Ватерлоо, мифологический сюжет «Юпитер и Каллисто» Герарда де Лересса, религиозную сцену «Симон Киринеянин, несущий Крест Христов» Виллема ван вер Хауэна и другие художественные произведения. На второй выставке челябинцы смогут увидеть работы фламандского художника Антониса ван Дейка. Стоимость билета — от 200 до 400 руб. 6+

Кино

В кинотеатрах Челябинска 28 августа появится фильм «Идентификация». Главный герой Леон обнаруживает себя в палате, ничего не помнящим о своем прошлом. Выясняется, что кто-то имплантировал в его мозг нейрочип. Леону предстоит узнать, кто стер ему память, а также какая опасность грозит его близким. Главную роль сыграл Антон Пампушный. 12+

В челябинских кинотеатрах 28 августа также выйдет в прокат японский фильм «Выход 8», снятый на основе одноименной компьютерной игры. Главный герой не может выбраться из метро, что начинает постепенно сводить его с ума. По пути ему встречаются аномалии — меняющиеся вывески, причудливые плакаты, различия в пропорциях прохожих. Герою необходимо выявить все странности, чтобы найти выход. Главную роль сыграл Кадзунари Ниномия. 16+

Ольга Воробьева