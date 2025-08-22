Сверхзвуковой лайнер Ту-144 в Ульяновске обновляют к 90-летию УИГА

В Ульяновской головном российском отраслевом музее гражданской авиации производится масштабная реставрация самолетов. Об этом сообщило министерство транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, реставрация самолетов и вертолетов, демонстрирующих вехи развития авиации СССР и России с начала и до конца XX века, производится к юбилею Ульяновского института гражданской авиации, которому 19 сентября 2025 года исполняется 90 лет, в структуру которого входит и этот музей.

Особое внимание уделяется реставрации первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 разработанного в СССР конструкторским бюро Туполева. Первый испытательный полет этого самолета состоялся 31 декабря 1968 года — на два месяца раньше первого полета англо-французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». Как сообщает региональный минтранс, у самолета обновляется не только лакокрасочное покрытие фюзеляжа, но и пассажирский салон и кабина пилотов, устанавливаются новые пассажирские кресла, меняется напольное покрытие.

Андрей Васильев, Ульяновск