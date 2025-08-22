В Оренбуржье мошенник выманил деньги у местного жителя, напугав уголовным делом за помощь ВСУ
В полицию Соль-Илецкого района с заявлением о мошенничестве обратился 39-летний местный житель. Мужчина оформил на себя кредитные обязательства и перевел мошенникам деньги, сообщили в региональном УМВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Звонивший сообщил, что в отношении гражданина зафиксированы мошеннические действия, и существует угроза оформления кредита для перевода средств на территорию Украины в адрес ВСУ. Незнакомец убедил соль-илечанина, что в случае такого развития событий в отношении него будет возбуждено уголовное дело.
Чтобы спасти деньги, мошенник дал указание немедленно оформить кредит на сумму 300 тысяч рублей и перевести эти деньги на безопасный счет. Потерпевший оформил кредит и перевел 175 тысяч рублей. Он понял, что его обманули, только после повторного звонка «сотрудника Роскомнадзора», потребовавшего оставшуюся сумму.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование.