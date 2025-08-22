Бывшего начальника отдела дорожного предприятия из Сарова осудили за взятку

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела закупок дорожно-эксплуатационного предприятия из ЗАТО Саров, обвиненного в превышении полномочий и получение взятки. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

По фабуле дела, в 2023 году подсудимый получил от представителя компании-поставщика 200 тыс. руб. в виде взятки при исполнении муниципального контракта и обеспечил ей три договора поставки оборудования на 8 млн руб.

Подсудимому назначили пять лет лишения свободы условно и оштрафовали его на 1,1 млн руб. Также суд запретил ему пять лет занимать должности в муниципальных и государственных структурах, связанные с аукционами и закупками.

Владимир Зубарев