Почти полтонны автозапчастей изъяли у пассажира в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска сотрудники таможни изъяли 493 кг автозапчастей у пассажира, прибывшего из Харбина (Китай). Мужчина прошел по «зеленому коридору», тем самым не заявив товар для декларации, сообщает Федеральная таможенная служба.

В 20 коробках, которые он ввез в РФ, находились воздушные и масляные фильтры, гидравлические насосы, турбокомпрессоры и генераторы, зажимы, форсунки и другие комплектующие для техники. Как пояснил пассажир, он работает в фирме по добыче руд и драгметаллов, и запасные части ввез якобы для собственных нужд.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, подлежащих таможенному декларированию). Товары изъяты, их коммерческая стоимость устанавливается.

Александра Стрелкова