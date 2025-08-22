Мошенники уговаривали нижегородского подростка поджечь военкомат

Полиция сообщила о попытке предполагаемых мошенников уговорить 14-летнего подростка из Шатков поджечь военкомат. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, с ним связались в мессенджере неизвестные и потребовали создать электронную медкарту. Для этого требовалось отправить им код из сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подросток последовал инструкции и получил звонок в другом мессенджере якобы от представителя портала госуслуг. Собеседник убедил его в том, что на его мать оформили кредит, а деньги перевели на финансирование украинской армии, и семье грозит уголовное дело. Следом подростку позвонил уже мнимый сотрудник Росфинмониторинга, пообещав помочь.

На школьника давили несколько дней и в итоге сообщили ему, что местном военкомате находится украинец. Чтобы задержать его, нужно сфотографировать здание, облить дверь бензином и поджечь: когда украинец выбежит на улицу, его задержит полиция. Однако подросток не поверил и сам обратился в МВД.

В ведомстве добавили, что займы на родителей школьника никто не оформлял, и призвали нижегородцев быть бдительными: в последнее время МВД фиксирует рост звонков гражданам о якобы переводе денег на Украину. Мошенники грозят своим жертвам наказанием за госизмену под видом сотрудников правоохранительных органов.

Владимир Зубарев