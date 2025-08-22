В Перми наградили компанию-лидера в сфере информационных технологий и телекоммуникаций

На площадке Пермского форума развития «Города Будущего» прошла церемония награждения победителя четвертого регионального конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Информационные технологии и телекоммуникации». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто участвовал в конкурсе, отметив, что проекты номинантов уже создают цифровое будущее нашего региона.

В этом году в номинации было подано 13 проектов, но лишь три из них вошли в шорт-лист и боролись за звание лидера: ООО «Сеуслаб», ООО «НПО «Галилеоскай» и ООО «TrafficData». Именно эти компании-финалисты и их инновационные продукты по праву признаны лучшими в Пермском крае. Проекты были отобраны экспертным советом при краевом минсвязи.

В номинации «Информационные технологии и телекоммуникации» победителем стала компания ООО «Научно-производственное объединение "Галилеоскай"». Компания разработала профессиональную площадку для презентации лучших решений по цифровизации транспорта на базе терминалов спутникового мониторинга Galileosky. Сегодня эти разработки внедрены и успешно используются в более сорока городах России и стран СНГ. «Победа в конкурсе – это как топливо для нашего дальнейшего роста. Мы показываем партнерам престижность участия в премии Galileosky и говорим о том, что именно в Перми рождаются мировые технологические тренды. Здесь создается профессиональное телематическое оборудование, которое проникает во все сферы – от грузоперевозок, ЖКХ, сельского хозяйства до лесозаготовок, горной добычи и автоматизации промышленности. Мы гордимся тем, что именно Пермь стала точкой притяжения лидеров телематики», – заявили представители компании.

Победителю конкурса были вручены памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Кроме того, компания получила право использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов.

Напомним, в прошлом году победителем в номинации «Информационные технологии и телекоммуникации» была признана компания «Интернет Плюс», разработавшая и реализовавшая проект широкополосного доступа в интернет жителям Прикамья. Качественной связью уже обеспечено свыше 560 тысяч жителей из разных территорий края. В сотрудничестве с краевым минсвязи компания также обеспечивает доступ к интернету в туристических местах — бесплатный Wi-Fi доступен на территории визит-центра заповедника «Вишерский» на горе Полюдов Камень.

Региональный конкурс «Лидер Пермского края» был учрежден по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в 2022 году. Он направлен на определение значимых проектов организаций разных форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, действующих на территории региона. Организатором выступает Администрация губернатора Пермского края. Вся подробная информация об организации конкурса доступна на его странице на сайте губернатора и Правительства Пермского края.