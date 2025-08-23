Восточный вектор

За последние пять лет китайские компании инвестировали в Татарстан 40 млрд руб., реализовав более десяти крупных проектов. Сегодня в республике работают свыше 100 компаний с китайскими учредителями в различных отраслях — от промышленности до логистики. В 2024 году 82% иностранных инвестиций в регион пришли из Китая. Эксперты отмечают высокий потенциал для дальнейшего роста, но указывают на барьеры в виде «режима тишины» и сложностей с валютными операциями.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Бизнес из Китая усиливает позиции в Татарстане

В Татарстане работают более 100 компаний с учредителями из Китая, сообщили «Ъ Волга-Урал» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) республики. Общий объем китайских инвестиций за последние пять лет составляет 40 млрд руб., что делает Китай наряду с Турцией лидером иностранных инвестиций в экономику Татарстана.

В 2024 году 82% иностранных инвестиций в Татарстан пришли из Китая, сообщила руководитель АИР Талия Минуллина в интервью РИА Новости. Объем инвестиций вырос по сравнению с 2021 годом в 20 раз. По российско-китайскому инвестиционному индексу Татарстан занимает шестое место среди регионов России по благоприятному климату для инвестиций из КНР.

Работающие производства

Среди работающих кейсов в промышленной сфере функционируют несколько китайских предприятий. Компания «Индел» на площади свыше 8 тыс. кв. м производит изделия из пластмасс — полиамида, полипропилена, полиэтилена, полистирола, поликарбоната. Компания «Давн» занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей изделий из модифицированного пластика, используемых Haier — запущена первая производственная линия, планируется расширение до четырех линий. В Нижнекамске работает единственная в России компания «Камасталь», производящая окрашенную сталь для бытовой химии.

Одним из крупнейших проектов является логистический центр им. Дэн Сяопина, реализуемый в том числе с участием китайских инвесторов. Кроме того, китайский производитель «Давн» планирует инвестировать 300 млн руб. в модернизацию производства в Елабуге, что позволит создать 30 новых рабочих мест и увеличить объем продаж до 20 тыс. тонн в год.

Нереализованные планы

Однако не все заявленные китайские проекты получили развитие на сегодняшний день. АО «Сетевая компания» Татарстана в сентябре 2023 года заключило соглашение о сотрудничестве с китайской CYG Electric, специализирующейся на производстве оборудования для электросетей, но о практических результатах этого партнерства с тех пор не сообщалось.

В мае 2024 года «РТ-Инвест» подписала контракт с китайской корпорацией Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry на производство оборудования для мусоросжигательного завода под Казанью, однако текущая стадия реализации проекта неизвестна.

В агропромышленном комплексе китайская компания «Сычуань рэйлвэй инвестмент современное развитие сельского хозяйства» в 2022 году объявила о планах построить молокоперерабатывающий завод с инвестициями более 12 млрд руб., но информация о ходе проекта не поступала.

Система поддержки

Власти Татарстана создали развитую систему поддержки инвесторов. «Республика Татарстан — единственный регион в России, у которого семь налоговых зон с предоставлением льгот — пять территорий опережающего развития и две особые экономические зоны. Совсем недавно зарегистрировали третью зону для биотехнологий», — сообщил «Ъ Волга-Урал» председатель Российско-Китайской Гильдии Коммерции Павел Кипарисов. По его словам, большинство китайских инвесторов зарегистрированы как резиденты территорий опережающего развития. Также в Татарстане действует 100 промышленных парков с инвестиционной инфраструктурой и ИТ-город Иннополис.

Председатель Русско-Азиатского Делового Совета Максим Кузнецов отметил, что власти предлагают целый ряд мер государственной поддержки: налоговые льготы, систему одного окна, субсидии, различные формы грантов, льготные кредиты. «Полный список мер поддержки на инвестиционном портале Республики Татарстан занимает 143 страницы», — сообщил он «Ъ Волга-Урал».

На форуме «Ростки» состоялось открытие Центра содействия китайским инвестициям. «Цель — помочь китайским предприятиям создать более благоприятный инвестиционный климат и условия в Татарстане, предоставлять китайским предприятиям информацию, помогать им в локализации, в регистрации в России», — заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Режим тишины

Развитию сотрудничества мешает ряд факторов. «Из-за внешнеполитической обстановки далеко не все инвестиции китайских компаний фиксируются в официальной статистике. Новые китайские компании продолжают заходить к нам с бизнес-инициативами, однако они просят не упоминать о них в публичном пространстве, так как активны на других рынках, а введение санкций нежелательно», — пояснила госпожа Минуллина.

«Мы не испытываем особых неудобств от работы в таком режиме, следуя фразе „деньги любят тишину“, и с понимаем относимся к текущей ситуации в мире», — отметил господин Кипарисов, говоря о режиме тишины. Среди других проблем эксперты называют сложности с валютными операциями и информационный вакуум у китайских предпринимателей о возможностях в России.

Основной сложностью, по данным АИР, является языковой барьер между китайскими предпринимателями и местными жителями. Различия в культурных традициях также создают трудности — «китайские бизнесмены привыкли к длительным переговорам и медленному принятию решений». Третий вызов — отсутствие большого объема софинансирования со стороны государства.

«Это скорее не правовые барьеры, а вопросы, связанные с необходимостью разъяснения действующего законодательства. У нас не так много переведенных на китайский язык правовых документов», — отметил господин Кипарисов.

Особенности китайского бизнеса

Представители Китая имеют свою специфику работы. «Китайские инвесторы редко торопятся, они очень взвешенно принимают решения. Цикл от момента первых переговоров до момента реализации может занимать 10 лет, может быть дольше», — отметил господин Кузнецов на организованной «Ъ Волга-Урал» сессии в рамках форума «Ростки».

По его словам, крупные партнеры чаще работают самостоятельно, а малые и средние «обычно ищут партнеров, которые решат для них задачи, связанные с взаимодействием с органами власти и продажами на российском рынке». Китайские инвестиции «ориентированы в основном на то, чтобы использовать китайские технологии» и «ориентируются на китайский рынок сбыта».

Перспективы развития

Текущий объем китайских инвестиций «не тот уровень, которого достоин Татарстан, потенциал намного выше», считает господин Кипарисов. Господин Кузнецов, в свою очередь, отмечает, что «в этом году наблюдается дополнительный интерес китайских компаний к обрабатывающей промышленности» в связи с усилением протекционистских мер защиты российского рынка.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что в ближайшие годы фокус китайских вложений может сместиться в сферу здравоохранения и медицинского оборудования, продовольствия и агропереработки, логистики и транспортно-таможенной инфраструктуры, а также в импортозамещающее производство компонентов и инновационные IT-проекты.

Госпожа Минуллина же выделяет альтернативную энергетику как «очень перспективное направление», отметив, что «Китай хорошо продвинулся в зеленых технологиях».

Анар Зейналов