«Наиболее тяжело болеют дети»

В России растет заболеваемость менингококковой инфекцией. За восемь месяцев 2025 года в стране зафиксировали 1,2 тыс. случаев заражения, в то время как за весь 2024 год менингококком заболели вдвое меньше. По данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано семь случаев заболевания, а за весь 2024 год — пять. Внештатный детский инфекционист клинической больницы №23 Елена Сидоренкова объяснила «Ъ-Приволжье», насколько это тревожная динамика, и рассказала о самой инфекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Сидоренкова Фото: Елена Сидоренкова

— В Нижегородской области зафиксирован определенный рост заболеваемости менингококковой инфекцией, но об эпидемии речи не идет. В 2023 году в регионе было 20 заболевших, в 2024 — пять, сейчас семь. Подъем заболеваемости в этом году пришелся на первые три месяца, потом ситуация стабилизировалась и новых случаев не было. Болели дети, менингококк — это стабильно детское заболевание. Когда начинают болеть еще и взрослые, регистрируется групповая заболеваемость и среди заболевших повышается уровень летальности — тогда можно говорить об эпидемии.

Носителей менингококка огромное количество. Клинически они ничем не болеют, но являются основными распространителями заболевания. Для инфекции характерны быстрый подъем температуры с ознобом, слабость, головная боль, боль в суставах и мышцах. Болезнь сопровождается бледностью кожи и при развитии менингококцемии (менингококковая инфекция, вызывающая сепсис — «Ъ».) появляется геморрагическая сыпь, которая начинается с нижних конечностей и распространяется выше. В тяжелых случаях сыпь может появиться на слизистых и склерах глаз. В течение двух суток-двух начинается вовлечение других органов и систем. Самые тяжелые последствия имеет инфицирование головного мозга, которое сопровождается интенсивной головной болью, тошнотой, рвотой и разными видами нарушения сознания: от вялости до галлюцинаций и судорог.

Наиболее тяжело болеют дети, особенно до пяти лет. При появлении любых форм нарушения сознания, которые сопровождаются высокой температурой, сыпью, тошнотой, рвотой необходимо сразу вызывать скорую помощь.

Генерализованная менингококковая инфекция лечится антибактериальными препаратами в условиях стационара, локализованные формы можно лечить амбулаторно. Если есть вовлечение оболочек головного мозга, то такие пациенты госпитализируются в реанимацию. Стандартный срок госпитализации по менингококковой инфекции составляет 35 дней, если все благополучно. В случае тяжелых осложнений срок госпитализации не ограничен, и такие пациенты длительное время наблюдаются реабилитационными службами.

Самое эффективное средство от менингококка — вакцинация. Она действует семь лет, но если человек один раз вакцинировался, то этого должно хватить пожизненно. Особенно он показана людям с иммунодефицитом, работникам инфекционных больниц, путешественникам и людям, поступающим на военную службу.

Записала Анастасия Титова