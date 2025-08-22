В Ставрополе гранд-финал фестиваля «КАРДО» собрал более 3 тысяч участников

Гранд-финал международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» стартовал в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края. Фестиваль собрал 3 тыс. участников из 58 стран и более 20 тысяч зрителей, которые следили за событием как онлайн, так и офлайн.

Фото: пресс-служба фестиваля КАДРО

Открытие гранд-финала 2025 года было посвящено международной дружбе и сотрудничеству, как отметили в пресс-службе.

Для гостей выступили более 250 профессиональных трюковых артистов, воздушных гимнастов, синхронистов, триккеров, скейтеров. Также на сцене выступили профессиональный оркестр, ансамбль духовной христианской музыки, русский народный хор, диджеи и танцоры.

Наталья Белоштейн