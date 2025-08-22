Челябинской области подтвердили высокий кредитный рейтинг

Агентство АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг Челябинской области с прогнозом стабильности. Региону присвоен рейтинг АА(RU) благодаря эффективному управлению бюджетом, низкой долговой нагрузке и высокой ликвидности, сообщает пресс-служба областного минфина.

По данным АКРА, в 2025 году бюджет Челябинской области останется в плюсе, что свидетельствует о финансовой устойчивости региона. Агентство отметило, что бюджетный профиль области соответствует первой категории, и случаев нарушения законодательства не зафиксировано.

Министр финансов Челябинской области Иван Родионов подчеркнул, что кредитный рейтинг отражает эффективность бюджетной политики и финансовую надежность региона. Прогноз «Стабильный» указывает на маловероятность изменения рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев.