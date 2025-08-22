В Wildberries опровергли информацию о массовом внедрении платной доставки

Маркетплейс Wildberries не вводил дополнительных условий для платной доставки заказов, и для большинства клиентов эта услуга остается бесплатной. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ). Ранее газета «Ведомости» написала, что Wildberries начал брать плату за доставку заказов до пунктов выдачи со всех клиентов независимо от процента выкупа.

В компании заявили, что платная доставка для клиентов Wildberries существует давно и зависит от разных факторов, включая расстояние транспортировки и процент выкупа заказов у покупателя. «Компания не вводила дополнительных скрытых платежей, — заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС). — Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка».

В компании добавили, что клиентов всегда предупреждают о платной доставке в личном кабинете, а итоговая стоимость отображается в корзине при заказе товаров. Актуальный процент выкупа пользователь может видеть в своем профиле на сайте или в приложении маркетплейса.