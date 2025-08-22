Приангарье и «Мостострой-11» заключили контракт на ремонт моста через Бодайбо

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области (ОГКУ «Дирекция автодорог») заключила контракт с тюменским АО «Мостострой-11» на выполнение капитального ремонта мостового перехода через реку Бодайбо. Компания стала единственным участником закупки. Стоимость контракта составила 335 млн руб. Подрядчику предстоит заменить опоры и пролетные строения моста, длина которого составляет 63,8 м, выполнить антикоррозийную защиту, обустроить водоотвод и подходы. Мостовой переход рассчитан на две полосы.

Согласно техзаданию, работы необходимо начать не позднее 2 февраля 2026 года, окончание производства работ запланировано на август 2026 года.

В ноябре прошлого года АО «Мостострой-11» выиграло аукцион на строительство моста через реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области. Тендер был объявлен в октябре, компания предложила за выполнение контракта 11,5 млрд руб. при стартовой цене 12,5 млрд руб.

«Мостострой-11» занимается строительством и реконструкцией автодорожных и железнодорожных мостов, путепроводов, а также других объектов транспортной инфраструктуры с 1992 года. Компания зарегистрирована в Сургуте, генеральным директором является Николай Руссу. Согласно данным Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 65 млрд руб., прибыль 3,6 млрд руб.

Лолита Белова