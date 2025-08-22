Пять проектов благоустройства Ульяновской области победили во Всероссийском конкурсе

В минувший четверг в Казани были подведены итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Пять муниципалитетов Ульяновской области вошли в число победителей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Муниципалитеты получат федеральные гранты на благоустройство общественных пространств.

В пресс-службе губернатора региона отмечают, что впервые победителями конкурса стали сразу пять проектов малых городов Ульяновской области. По данным Минстроя РФ, Барыш, Языково, Сурское и Новоспасское отмечены в категории «малые города», Троицкий Сунгур — в категории «исторические поселения» (5 место из 29 проектов, вошедших в число победителей).

Работы по благоустройству будут начаты в 2026 году. В правительстве региона отмечают, что благодаря Всероссийскому конкурсу в регионе реализовали 13 проектов благоустройства в Сурском, Карсуне, Инзе, Барыше, Димитровграде, Новоульяновске, Сенгилее и Языково.

В Самарской области в число победителей вошли четыре проекта благоустройства: в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске и Октябрьске.

Андрей Васильев, Ульяновск