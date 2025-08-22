Малые нижегородские города получат более 1 млрд рублей на благоустройство

В общей сложности 520,2 млн руб. получат из федерального бюджета шесть населенных пунктов Нижегородской области. Как сообщили в областном правительстве, они стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В дополнение к федеральным средствам аналогичную сумму на реализацию проектов планируется направить из регионального бюджета. Также планируется привлечь внебюджетное финансирование.

В числе проектов-победителей — благоустройство Театральной площади в Дзержинске, сквера Ворожейкина, переулка Кирова и прилегающего участка набережной Революции в Городце, парка Ленинского комсомола в Богородске, площади Мира в Лукоянове, центральной площади у Святых врат в Дивееве и территории в границах ул. Ленина, Алешкова и Бахирева в Ветлуге.

По словам губернатора Глеба Никитина, по итогам конкурса Нижегородская область стала одним из регионов с наибольшим количеством проектов-победителей: «Таких результатов мы достигаем благодаря хорошей подготовке концепций и вовлеченности самих жителей. Вместе с сегодняшними проектами-победителями общее число поддержанных в области проектов за время проведения конкурса достигло 47».

Также с помощью Нижегородской области гранты получили проекты из ДНР. Это благоустройство центральной части Зугрэса и парка в Иловайске.

Всего с 2018 года благодаря победам в конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях Нижегородская область получила более 3,4 млрд руб. федеральных средств на развитие общественных пространств.

Андрей Репин