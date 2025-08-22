Количество субъектов МСП в Башкирии выросло на 4,6% за год

В Башкирии по данным на 10 августа количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составило 141 тыс., увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства республики.

Наиболее заметно — на 5% — увеличилось число субъектов среднего сегмента бизнеса, а малых организаций стало больше на 2,8%, прокомментировала министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Число занятых в малом и среднем бизнесе также существенно повысилось — с 567,4 тыс. в прошлом году до 632,4 тыс. человек.

Майя Иванова