Жительницу Оренбуржья заподозрили в оправдании терроризма в соцсети

Управление ФСБ России по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту публичного оправдания терроризма. Следователи выяснили, что местная жительница разместила комментарий под видео поджога военного объекта в иностранной социальной сети. В сообщении были признаки оправдания терроризма.

В отношении подозреваемой возбуждено дело по статье о публичном оправдании терроризма в интернете. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Георгий Портнов