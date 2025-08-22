«Дом.РФ» нашел инвестора на 2 га под жилую застройку рядом с Новинками

В АО «Дом.РФ» подвели итоги торгов по продаже трех земельных участков общей площадью 2,07 га близ поселка Новинки в Богородском районе (рядом с ЖК «Акварель»). Земля выставлялась по стартовой цене в 55 млн руб. с назначением под малоэтажную многоквартирную жилую застройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что была подана только одна заявка. Задаток за участие в торгах внес Илья Кроль (предприниматель, занимающийся строительством каркасных и индивидуальных жилых домов в Нижнем Новгороде и области). По условиям, он и получит право заключить с «Дом.РФ» договор купли-продажи земли под застройку недалеко от города.

Иван Сергеев