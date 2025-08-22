В Ульяновске в 2025 году 70 ДТП произошло из-за неудовлетворительных дорог

В минувший четверг под руководством мэра Ульяновска Александра Болдакина состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает администрация города.

Как доложили на заседании представители ГАИ, за семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество ДТП с тяжкими последствиями в Ульяновске снизилось с 275 до 254.

По причине неудовлетворительных дорожных условий произошло 70 ДТП (за аналогичный период прошлого года таких ДТП было 76). В ДТП за этот период погибли 12 человек, ранено 307 человек.

Александр Болдакин обратил внимание на то, что половина летальных исходов связана с наездами автомобилей на пешеходов. Как сообщили представители ГАИ, в большинстве таких происшествий виноваты водители, «но есть и факты, когда выходящие на дорогу граждане не убедились в собственной безопасности».

Управлению дорожного хозяйства и транспорта поручено провести подробный анализ ДТП, обратив особое внимание на пешеходные переходы, «на каждом из них обеспечить работающие светофоры и освещение, наличие знаков и разметки». Также мэр рекомендовал обеспечить в районе пешеходных переходов наличие так называемого «треугольника видимости» (зоны у пешеходного перехода, в которой не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов, деревьев и кустарников высотой более 0,5 м). «Если для последнего требуется обрезка или снос деревьев, то нужно получать порубочный билет в сжатые сроки. Мы понимаем обеспокоенность некоторых экологических активистов, но жизнь человека гораздо важнее», — подчеркнул глава города.

Андрей Васильев, Ульяновск