Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» собрано все, чем запомнилась уходящая неделя в России и мире: новые пространства, громкие имена, интересные премьеры и коллаборации.

Самая большая Raketa

Часовая мануфактура из Петергофа открыла свой самый большой бутик в Москве. Новый магазин расположился в ТРЦ «Афимолл Сити» в сердце деловой столицы. Часовая компания была создана в 1961 году в честь полета в космос Юрия Гагарина: до сих пор космическое пространство является важной составляющей в ДНК бренда. Дизайн интерьеров подчинен ретрофутуристической концепции: матовые серые металлические поверхности витрин контрастируют с ярко-красными акцентами, яркое потолочное освещение дополняют светящиеся интерактивные панели. Лаунж-зона полностью выдержана в красном цвете: здесь посетителям, расположившимся в красных креслах, предлагается примерить часы Big Zero, «Амфибию», «Малевич Триптих» и другие актуальные модели, изготовленные на Петродворцовом часовом заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Следующая фотография 1 / 12 Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa Фото: Raketa

Louis Vuitton встал на путь красоты

Французский дом моды осваивает рынок декоративной косметики. Дебютная линейка La Beaute создана в соавторстве с легендарной британской визажисткой Пэт Макграт, которая выступила креативным директором проекта. На этой неделе премьерная презентация прошла в Китае, глобальный запуск La Beaute Louis Vuitton запланирован на 29 августа. В коллекцию вошли 8 палеток теней для век LV Ombres, 10 бальзамов для губ LV Baume и 55 оттенков помады LV Rouge разной текстуры (общее число подсказало прочтение логотипа бренда как римской цифры). Черно-золотая упаковка, разработанная немецким дизайнером мебели Константином Грчичем, обыгрывает латунную фурнитуру знаменитых чемоданов Louis Vuitton и фирменный цветок-монограмму LV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Визажистка Пэт Макграт Фото: Louis Vuitton Следующая фотография 1 / 8 Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Визажистка Пэт Макграт Фото: Louis Vuitton

Pop-up выставка в видовом пентхаусе

В Москве открылась выставка 3rooms — совместный проект галереи винтажной мебели и коллекционного дизайна Beke и девелоперской компании Hutton. Экспозиция расположилась в пентхаусе квартала Lunar на 17-м этаже. Она занимает три комнаты, каждая из которых является самостоятельным творческим высказыванием. Первая рассказывает о классической Италии: центром композиции выступает винтажная кровать легендарного архитектора 1940-х Джо Понти. Вторая комната оформлена как кабинет и библиотека: работы Освальдо Борсани и Федерико Мунари сочетаются с произведениями советских художников неофициального круга Андрея Красулина и Евгения Михнова-Войтенко. Завершает экспозицию третья комната, Total Black, с творчеством современных российских дизайнеров и художников Lavdansky Studio, FRESH. GLASS и работами греческого мастера Деспины Флессы. Выставка открыта до 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 9

Miu Miu и L’Oreal выпустили совместный аромат

Бьюти-концерн и модный дом представили свою первую коллаборацию — аромат Miutine (название обыгрывает французское слово «mutine» («бунтарка») и логотип Miu Miu). Автором парфюмерной композиции стал Доминик Ропийон. В ней сочетаются ноты земляники и гардении, жасмина и розы с аккордом коричневого сахара и ванили. В качестве базы аромата выбраны мох, амбра и пачули. Лицом Miutine стала британская актриса Эмма Коррин, известная по фильмам «Дэдпул и Росомаха», «Мой полицейский», «Любовник леди Чаттерлей», сериалу «Корона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Miu Miu Фото: Miu Miu Фото: Miu Miu Актриса Эмма Коррин Фото: Miu Miu Следующая фотография 1 / 4 Фото: Miu Miu Фото: Miu Miu Фото: Miu Miu Актриса Эмма Коррин Фото: Miu Miu

Комар с Васюганских болот

SBLESKOM — молодой ювелирный бренд из Сибири, который создает стильные концептуальные украшения из серебра. Одна из последних коллекций посвящена Васюганским болотам. Крупнейший в мире заболоченный ландшафт в междуречье Оби и Иртыша представляет собой целую природную экосистему со своей уникальной флорой и фауной. Главным героем ювелирной истории «Васюганские болота» стал комар Василий в виде моносерьги из чистого серебра или с покрытием. Цветок кувшинки превратился в кулон, его можно носить на цепочке, бархатном шнурке, серьгах, карабине и даже на браслете. В одной из версий в его сердцевине капля горного хрусталя переливается не хуже бриллианта. Листья кувшинок узнаваемой сердцевидной формы соединяются в широкие кольца или становятся отдельными листочками-пусетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Следующая фотография 1 / 13 Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM Фото: SBLESKOM

В Музее времени и часов выставлен хрусталь Lalique

«Династия Лалик: красота и стиль вне времени» — так называется небольшая экспозиция, в которой собраны парфюмерные флаконы прославленного французского бренда из частной коллекции Анны Мироненко. Прежде чем обратиться к стеклу и хрусталю, Рене-Жюль Лалик (1860–1945) создавал ювелирные украшения в стиле модерн, в том числе с использованием нетрадиционных материалов. Позже он занялся стеклодувным производством, начав сотрудничество с Франсуа Коти. Его дело продолжили сын Марк Лалик (1900–1977) и внучка Мари-Клод Лалик (1936–2003). Среди экспонатов есть две прижизненные работы Рене Лалика и серия дизайнов, разработанных Марком Лаликом для дома Nina Ricci, в том числе скульптурный флакон с голубями для культового аромата L’Air du Temps 1951 года. Выставка работает до 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 6

Нина Спиридонова