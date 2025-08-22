Экс-главу подразделения ЛУКОЙЛа Алексея Степанова оштрафовали за взятку

Мещанский районный суд Москвы признал виновным в получении взятки бывшего руководителя Управления по работе с таможенными органами ЛУКОЙЛа Алексея Степанова. Ему назначили штраф в размере 3,5 млн руб. Фигуранту на 2,5 года запретили занимать руководящие должности в коммерческих компаниях, передал корреспондент «Ъ».

Вместе с господином Степановым получение взятки вменили бывшим руководящим сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС: Алексею Акимову, Сергею Петровичу и Андрею Брехову. Им назначили штрафы в 5 млн руб., 3,5 млн руб. и 5 млн руб. соответственно.

Экс-сотрудникам ФТС запретили на 2,5 года занимать должности на госслужбе. Господина Акимова лишили звания полковника таможни, а господина Петровича — советника государственной гражданской службы I класса.

Согласно фабуле дела, фигуранты получали взятки с февраля 2023 по март 2024 года. За это они передавали взяткодателям статистические материалы из Центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов по Внешнеэкономической деятельности (ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД). Эта информация подпадает под действие закона о налоговой тайне.

Никита Черненко