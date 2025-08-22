На горе Машук развернули флаг России площадью 108 квадратных метров

Участники всероссийского молодежного форума «Машук» в День Государственного флага развернули на одноименной горе в Пятигорске триколор площадью 108 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Фото: пресс-служба форума «Машук» Фото: пресс-служба форума «Машук»

В акции приняли участие более 300 представителей. Они прошли от Комсомольской поляны к высшей точке Пятигорска — вершине горы Машук.

На высоте 993 метра над уровнем моря участники развернули полотнище Государственного флага площадью 108 кв. м. и исполнили гимн страны. В этот момент триколор был виден со всех уголков Пятигорска.

Наталья Белоштейн