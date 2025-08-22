Зарубежные СМИ: Чем грозит новая антимиграционная кампания администрации Трампа?

США начинают масштабную проверку выданных виз. Под прицелом специалистов Госдепартамента более 55 млн человек. В случае выявленных нарушений визы могут отозвать, а владельцев депортировать. Основанием может стать пребывание в США с просроченным документом, совершенное преступление или в целом угроза общественной безопасности. И такая формулировка, как предполагают зарубежные СМИ, позволяет широко трактовать основания для депортации. Подробнее — о новой антимиграционной кампании администрации Дональда Трампа — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

С начала второго срока Дональда Трампа Госдеп США аннулировал в два раза больше виз, чем за аналогичный период прошлого года. Еще активнее стали отзывать разрешения на въезд для студентов — в четыре раза чаще, чем раньше, отмечают источники Bloomberg. Только в понедельник, 18 августа, студенческих виз лишились более 6 тыс. человек, из них около 200-300 могут быть связаны с терроризмом, подозревают американские власти. Издание отмечает, что пристальная проверка виз продолжает масштабную кампанию Трампа по массовой депортации мигрантов из США.

Теперь же речь может идти не только о высылке нелегалов: новая формулировка Госдепартамента предполагает, что проверка стала гораздо более обширной, пишет Associated Press. Собеседники агентства замечают, что теперь визы могут отзывать и при отсутствии фактических нарушений.

ABC News напоминает, что документы на въезд нужны тем, кто планирует учиться или работать в течение долгого времени. Безвизовый режим для туристических и деловых поездок действует только для 40 европейских и азиатских стран. Исключения не касаются в том числе и граждан России. У владельцев виз США будут проверять не только документы из миграционных служб родной страны, но и социальные сети, полагает ABC News.

Собеседники The Washington Post , в свою очередь, опасаются, что мониторинг профилей в интернете даст властям повод аннулировать визу на основании высказываний человека, а не его поведения. Газета, ссылаясь на сотрудников Госдепартамента, сообщает, что новые условия могут увеличить общее время проверки. В некоторых случаях процесс растянется на годы.

Более жесткий контроль может коснуться в первую очередь владельцев студенческих виз, отмечает CNN. В последние месяцы Белый дом особое внимание уделял студентам, которые активно высказываются против войны в Газе. Если к концу лета не произойдет существенного восстановления выдачи виз, то осенью в страну может приехать на 150 тыс. учащихся меньше, чем годом ранее, пишет CNN со ссылкой на аналитиков.

