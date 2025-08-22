Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Зарубежные СМИ: Чем грозит новая антимиграционная кампания администрации Трампа?

22 августа, пятница

США начинают масштабную проверку выданных виз. Под прицелом специалистов Госдепартамента более 55 млн человек. В случае выявленных нарушений визы могут отозвать, а владельцев депортировать. Основанием может стать пребывание в США с просроченным документом, совершенное преступление или в целом угроза общественной безопасности. И такая формулировка, как предполагают зарубежные СМИ, позволяет широко трактовать основания для депортации. Подробнее — о новой антимиграционной кампании администрации Дональда Трампа — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

С начала второго срока Дональда Трампа Госдеп США аннулировал в два раза больше виз, чем за аналогичный период прошлого года. Еще активнее стали отзывать разрешения на въезд для студентов — в четыре раза чаще, чем раньше, отмечают источники Bloomberg. Только в понедельник, 18 августа, студенческих виз лишились более 6 тыс. человек, из них около 200-300 могут быть связаны с терроризмом, подозревают американские власти. Издание отмечает, что пристальная проверка виз продолжает масштабную кампанию Трампа по массовой депортации мигрантов из США.

Как Вашингтон ужесточает миграционную политику

Теперь же речь может идти не только о высылке нелегалов: новая формулировка Госдепартамента предполагает, что проверка стала гораздо более обширной, пишет Associated Press. Собеседники агентства замечают, что теперь визы могут отзывать и при отсутствии фактических нарушений.

ABC News напоминает, что документы на въезд нужны тем, кто планирует учиться или работать в течение долгого времени. Безвизовый режим для туристических и деловых поездок действует только для 40 европейских и азиатских стран. Исключения не касаются в том числе и граждан России. У владельцев виз США будут проверять не только документы из миграционных служб родной страны, но и социальные сети, полагает ABC News.

Собеседники The Washington Post , в свою очередь, опасаются, что мониторинг профилей в интернете даст властям повод аннулировать визу на основании высказываний человека, а не его поведения. Газета, ссылаясь на сотрудников Госдепартамента, сообщает, что новые условия могут увеличить общее время проверки. В некоторых случаях процесс растянется на годы.

США не будут выдавать визы спортсменам, поменявшим пол

Более жесткий контроль может коснуться в первую очередь владельцев студенческих виз, отмечает CNN. В последние месяцы Белый дом особое внимание уделял студентам, которые активно высказываются против войны в Газе. Если к концу лета не произойдет существенного восстановления выдачи виз, то осенью в страну может приехать на 150 тыс. учащихся меньше, чем годом ранее, пишет CNN со ссылкой на аналитиков.

