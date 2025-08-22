Аналитики оценили стоимость аренды квартир для студентов в Воронеже

В «Яндекс.Аренде» предоставили «Ъ-Черноземье» результаты исследования стоимости съема квартир для студентов рядом с вузами Воронежа. По итогам июля, по оценке аналитиков, наиболее низкие цены за долгосрочную аренду квартир предлагаются студентам в районе Воронежского государственного университета (ВГУ), расположенного в центре Воронежа.

Медианная ставка аренды возле ВГУ составляет 28 тыс. руб. Двухкомнатную квартиру в пешей доступности площадью 45 кв. м можно снять за 24 тыс. руб. в месяц. В стоимость входят мебель, техника, раздельный санузел и балкон.

Рядом с Воронежским государственным техническим университетом (ВГТУ) в Ленинском районе медианная стоимость аренды — 33,2 тыс. руб. Минимальная цена за однокомнатную квартиру рядом с вузом (42 кв. м) начинается от 25 тыс. руб. в месяц.

В районе Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) медианная цена аренды также составляет 28 тыс. руб. Однокомнатную квартиру (46 кв. м) в непосредственной близости можно снять за 30 тыс. руб. в месяц.

Рядом с Воронежским государственным аграрным университетом имени Петра I (ВГАУ) средняя цена такая же. Однако минимальная цена за однокомнатную квартиру (44,4 кв. м) рядом с вузом составляет уже 30 тыс. руб. в месяц.

Возле Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ) медианная ставка аренды также составляет 28 тыс. руб. Минимальная цена в пешей доступности от университета оказалась еще выше — 31 тыс. руб. в месяц. Однако за эту сумму, в отличие от других вузов, можно арендовать трехкомнатную квартиру площадью 67 кв. м с евроремонтом.

Анна Швечикова