Полиция Приангарья раскрыла кражу майнингового оборудования на 5 млн рублей

Кражу оборудования с майнинг-фермы раскрыли сотрудники полиции Иркутской области. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть отдела полиции позвонил гражданин и сообщил, что неизвестные проникли в ангар на улице Казачинской в поселке Магистральный. Оттуда они похитили оборудование для добычи криптовалюты. Ущерб составил свыше 5,3 млн руб. Следователем МО МВД России «Усть-Кутский» завели дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, наказание — до десяти лет лишения свободы).

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали четырех местных жителей. Похищенное оборудование изъято. На время следствия фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде.

Илья Николаев