В Тольятти кинотеатр «Сатурн» хотят отдать Православной академии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий посетили Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия в Тольятти. Вместе с ректором академии Дмитрием Лескиным они, как сообщает ГТРК-Самара, обсудили судьбу находящегося рядом кинотеатра «Сатурн».

Господин Федорищев озвучил предложение переформатировать давно заброшенную площадку для кинопоказов, чтобы проводящая огромное количество мероприятий академия смогла вдохнуть вторую жизнь в заброшенный кинотеатр. Он выразил уверенность, что академия сможет эффективно использовать здание, некогда предназначенное для кинопоказов.

Проблема в том, что здание кинотеатра «Сатурн» не принадлежит городу. Его владельцем является ООО «Кинотеатр “Сатурн”». Учредителем ООО значится Георгий Борисов, генеральным директором — Оксана Агаркова. Как следует из информации в открытых источниках, общество два года подряд получало финансовый убыток. По данным ФНС за 2024 год численность работников в нем нулевая.

Алексей Алексеев