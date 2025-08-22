В Свердловской области могут ввести ограничения на продажу алкоголя

Правительство Свердловской области может ввести ограничения на продажу алкоголя в определенные часы. Как рассказал источник «Ъ-Урал» в региональном правительстве, обсуждаются меры, согласно которым вводятся новые правила торговли спиртным. Так, в будние дни продажу могут ограничить с 8:00 до 20:00, а в выходные дни с 11:00 до 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области заявили, что действительно рассматривается опыт разных регионов в этой сфере и его эффективность, но окончательных решений на данный момент пока не принято.

Источник отмечает, что в регионе с высокой долей вероятности придется принимать какие-либо меры, так как того требуют федеральные органы власти. Требования связаны с тем, что регион находится в «красной зоне» по уровню потребления алкоголя.

Василий Алексеев, Мария Игнатова