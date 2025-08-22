ВВП Германии сократился на 0,3% во 2-м квартале

ВВП Германии во втором квартале снизился на 0,3% в годовом выражении — такие данные опубликовало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Тем самым оно ухудшило более ранние подсчеты — тогда сообщалось о снижении на 0,1%. Вложения в основной капитал в этот период снизились на 1,4%. Потребление домохозяйств выросло, но незначительно — на 0,1%.

«Все более маловероятным кажется, что какое-то существенное восстановление произойдет ранее 2026 года»,— считает глава подразделения по макроэкономике нидерландского банка ING Карстен Бжески. По его мнению, Германия вступает «на территорию рецессии». При этом, по прогнозам экономиста немецкого банка Commerzbank Ральфа Солвина, рост экономики Германии ускорится «в ближайшие кварталы», хотя восстановление и будет «очень скромным». По его мнению, росту будут способствовать снижение процентной ставки ЕЦБ и масштабные инвестиции, запланированные правительством Германии.

Яна Рождественская