В Ставрополье реализуют три конкурсных проекта благоустройства за 306 млн рублей
На Х Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды победили три заявки от Ставропольского края. Общая сумма гранта составила более 306 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.
Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова
При федеральной поддержке в 2026-2027 годах край сможет реконструировать ул. Октябрьскую в Георгиевске, участок ул. Советской у сквера «Надежда» в Минводах и сквер Химиков в Невинномысске.