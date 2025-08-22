Объявлен тендер на строительство электросетей в Технопарке Новосибирска

АО «Технопарк новосибирского Академгородка» объявило тендер на первый этап строительства сетей электроснабжения, возводимых в рамках инвестпроекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027». Начальная цена контракта составила 130,9 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства выделят из бюджета Новосибирской области. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 августа.

Подрядчику предстоит провести монтаж кабельных линий, установить перегородки в лотках, выполнить перекрытие лотков, гидроизоляцию лотков и обеспечить их засыпку грунтом. Кроме того, победителю торгов необходимо смонтировать оборудование в РП-35 и ЗРУ ПС «Научная», а также провести монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций ТП-1, ТП-2 и ТП-3.

Подрядчику, согласно конкурсной документации, предстоит самостоятельно выполнить подготовительные и земляные работы, строительство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций и устройство наружных электрических сетей и линий связи.

Александра Стрелкова