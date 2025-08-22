Аудиогид «По дорогам Дагестана» стал доступен еще на одной цифровой платформе

Автомобильный аудиогид «По дорогам Дагестана» стал доступен на специализированной платформе tmatic.travel. Об этом сообщили в региональном филиале МТС. Здесь уточнили, что бесплатно путеводителем могут воспользоваться абоненты всех операторов связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МТС-Кавказ Фото: Пресс-служба МТС-Кавказ

Как пояснили в компании, сейчас на tmatic.travel доступны оба направления аудиогида: «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш» и «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю». Обе ветки аудиогида начинаются в Махачкале. Начинать экскурсию можно и в любой точке маршрута — каждый рассказ о достопримечательности написан как самостоятельная история.

По словам директора МТС в Дагестане Каремы Изиевой, за неполные два года работы автомобильный аудиогид послушали тысячи гостей региона. Они знакомились с горными селами, побережьем Каспия, слушали легенды и удивлялись фактам. Запуск аудиогида на дополнительной платформе будет способствовать увеличению количества путешествий по Дагестану», — резюмировала топ-менеджер.

Ефим Мартов