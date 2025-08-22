Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аудиогид «По дорогам Дагестана» стал доступен еще на одной цифровой платформе

Автомобильный аудиогид «По дорогам Дагестана» стал доступен на специализированной платформе tmatic.travel. Об этом сообщили в региональном филиале МТС. Здесь уточнили, что бесплатно путеводителем могут воспользоваться абоненты всех операторов связи.

Фото: Пресс-служба МТС-Кавказ

Фото: Пресс-служба МТС-Кавказ

Как пояснили в компании, сейчас на tmatic.travel доступны оба направления аудиогида: «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш» и «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю». Обе ветки аудиогида начинаются в Махачкале. Начинать экскурсию можно и в любой точке маршрута — каждый рассказ о достопримечательности написан как самостоятельная история.

По словам директора МТС в Дагестане Каремы Изиевой, за неполные два года работы автомобильный аудиогид послушали тысячи гостей региона. Они знакомились с горными селами, побережьем Каспия, слушали легенды и удивлялись фактам. Запуск аудиогида на дополнительной платформе будет способствовать увеличению количества путешествий по Дагестану», — резюмировала топ-менеджер.

Ефим Мартов

Новости компаний Все