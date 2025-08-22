В Ессентуках по решению суда модернизируют школьные кабинеты

Суд обязал администрацию города Ессентуки оснастить кабинеты химии, физики и биологии в десяти школах муниципалитета после обращения прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, прокуратура Ессентуков провела проверку исполнения законодательства в сфере образования и выявила нарушения в десяти образовательных учреждениях города-курорта.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обеспечить учреждения необходимой материально-технической базой. Судебная инстанция удовлетворила данные требования.

Процесс оснащения школ всем необходимым оборудованием находится под контролем прокуратуры.

Валентина Любашенко