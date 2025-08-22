Спасатели завершили работы по эвакуации погибших пермских альпинистов

Сегодня утром спасатели ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии с использованием частного вертолета эвакуировали тела Артема Хохлова и Елены Ситниковой, погибших при восхождении на пик Виа-Тау. Несчастный случай с пермскими альпинистами произошел 20 августа. Они сорвались во время прохождения маршрута и получили травмы, несовместимые с жизнью. 21 августа погибших подняли из расщелины на высоту 3,2 тыс. м. В операции участвовали 30 человек: специалисты Эльбрусского спасотряда МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и общественники. Близкие погибших объявили сбор 900 тыс. руб. на оплату работы вертолета.

