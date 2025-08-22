Танцы, дети или футбол

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить концерт электронной музыки, сходить на футбольный матч, посмотреть кинопремьеры августа или отправиться на однодневную автобусную экскурсию. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

22 августа в 18:00 на концертной площадке Парка культуры и отдыха Ставрополя начнется танцевальный вечер COSMOPOLITAN. По мнению организаторов, современная музыка на свежем воздухе и зажигательные ритмы — то, что надо для хорошего настроения в конце лета.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

22 августа в 19:00 в ставропольском Дворце детского творчества — программа «Симфония Queen при свечах». В исполнении оркестра CAGMO прозвучат хиты культовой британской рок-группы. Организаторы концерта обещают слушателям новое «прочтение» известных композиций, благодаря авторским аранжировкам для струнного оркестра и фортепиано.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (16+)

23 и 24 августа в 18:00 в ресторане «Парк культуры» Ставрополя состоится вечеринка-концерт электронной музыки Tbor. Московский дуэт Natali_F и Outsider представит слушателям и зрителям свои композиции, созданные в рамках концептуальной серии Applique.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

22 августа в 18:30 в Черкесске, на сцене Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики — спектакль-концерт «Черный Пьеро», по воспоминаниям и песням Александра Вертинского. Музыкальная исповедь артиста, жившего в мире масок и иллюзий, откровенный разговор со зрителем о судьбе, скитаниях и внутреннем одиночестве.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

24 августа в 19:00 в Городском ДК №1 им. А.Д. Дементьева Пятигорска — комедия «Ханума» в исполнении театра миниатюр Лейлы Голициной. Это не спектакль в традиционном понимании этого слова, а «кавказская феерия». Главное в ней — не четкое следование тексту знаменитой пьесы Авксентия Цагарели, а темперамент, импровизация, юмор и хорошее настроение зрителей, как полноправных участников представления.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартуют показы приключенческой ленты «Дети-шпионы». Семья спецагентов воспитывает троих детей, каждый из них обладает уникальными способностями. Вместе они создали агентство «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою настоящую маму.

Стоимость билетов — от 410 руб. (6+)

Еще одна новинка — криминальная комедия «Геля». Саня — дальнобойщик, совмещающий работу с угоном машин. Они с женой Аней ждут рождения ребенка. Но вот Сане поступает срочный заказ на угон «Гелендвагена». Ради безбедного будущего своей семьи дальнобойщик идет на сделку, но обещает жене успеть точно к родам. Перед Саней — задача повышенной сложности: разобраться с бандитами и не опоздать в роддом.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Для любителей боевиков — «Диспетчер». Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, четко следует своим правилам. Но все меняется, когда ему приходится нарушить одно из своих правил, чтобы остаться в живых.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Для ценителей романтики — мелодрама «Материалистка». Люси убеждена, что знает о любви абсолютно все. Она помогает людям встретиться, но сама не спешит создавать пару. Так продолжалось, пока в жизни героини не появился Рэнди.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

23 августа в 06:00 от автовокзала Пятигорска отправится экскурсионный тур в Чеченскую Республику по маршруту «Грозный — Шали — Аргун». Однодневное путешествие проходит через несколько регионов Северного Кавказа. Опытный экскурсовод расскажет историю и легенды каждого из мест, которые посетит группа. Можно слушать, наслаждаться живописными видами, набираться впечатлений и фотографировать. Чтобы каждому участнику тура было о чем вспоминать долгими зимними вечерами.

Стоимость билетов — от 3900 руб. (0+)

24 августа в 17:00 на центральном стадионе Пятигорска состоится футбольный матч. На Местный клуб «Машук-КМВ» примет на своем поле соперников из Астрахани – ФК «Волга». Поход на матч с семьей или друзьями — хороший повод завершить выходной.

Стоимость билетов — от 200 руб. (0+)

