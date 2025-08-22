В Саратовской области прокуратура через суд защитила права инвалида

Прокуратура Перелюбского района Саратовской области в судебном порядке защитила права 64-летнего инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что фонд пенсионного и социального страхования РФ по Саратовской области долгое время не обеспечивает женщину техническими средствами реабилитации, включая экзопротез молочной железы. Из-за этого она не может продолжать вести активный образ жизни.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство обратилось с иском в суд в интересах инвалида. Суд удовлетворил требования, а также взыскал в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. Прокуратура района проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов