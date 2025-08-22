Нижегородцев предупредили об аномальных ливнях

В Нижнем Новгороде ожидаются аномальные ливни. По данным мэрии, в ближайшие три дня в городе может выпасть месячная норма осадков.

«Пока это самое опасное из предупреждений о непогоде за этот сезон. Конечно, все еще может измениться как в меньшую сторону, так и в большую»,— отметил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, дорожные предприятия сформировали рабочие бригады и подготовили спецтехнику, спасатели ГО ЧС, районные администрации и ДУКи ориентированы на уборку поваленных деревьев. Все службы переведены на круглосуточный график работы.

Андрей Репин