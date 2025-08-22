Из горного ущелья Кабардино-Балкарии достали тела погибших альпинистов

Поисковые работы в ущелье Адыл-су завершены — тела двух погибших альпинистов из Перми эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Работы на крутом склоне в условиях камнепада продолжались трое суток. 21 августа тела альпинистов достали из расщелины горы Виа-тау на высоту 3,2 тыс. м. В работах участвовало 30 человек.

Утром 23 августа на вертолете спасатели МЧС России перевезли тела альпинистов в поселок Верхний Баксан, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Как ранее сообщал «Ъ_Кавказ», 20 августа два альпиниста и получили травмы, несовместимые с жизнью сорвавшись с высоты около 3,7 тыс. м в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау.

Наталья Белоштейн