Экс-президент Шри-Ланки задержан после допроса о частной поездке в Лондон

Бывший президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе арестован в пятницу по обвинению в «нецелевом использовании государственных средств». Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранил Викремесингхе

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters Ранил Викремесингхе

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Господин Викремесингхе был взят под стражу после допроса о поездке в Лондон в сентябре 2023 года с частной целью.

Ранил Викремесингхе был избран парламентом Шри-Ланки новым президентом после отставки Готабаи Раджапаксы летом 2022 года. На президентских выборах в сентябре 2024 года набрал 17% голосов. Пост главы государства занял Анура Кумара Диссанаяке.