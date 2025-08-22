Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Экс-президент Шри-Ланки задержан после допроса о частной поездке в Лондон

Бывший президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе арестован в пятницу по обвинению в «нецелевом использовании государственных средств». Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей следствия.

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Господин Викремесингхе был взят под стражу после допроса о поездке в Лондон в сентябре 2023 года с частной целью.

Ранил Викремесингхе был избран парламентом Шри-Ланки новым президентом после отставки Готабаи Раджапаксы летом 2022 года. На президентских выборах в сентябре 2024 года набрал 17% голосов. Пост главы государства занял Анура Кумара Диссанаяке.

