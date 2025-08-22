Куда сходить в Воронеже на выходных 22–24 августа

Эти выходные в Воронеже и области будут насыщены культурными событиями. От прогулок по заповеднику до музыкальных вечеров в камерной атмосфере — каждый найдет занятие по душе.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дельфин (16+)

Воронеж, Palazzo // 22 августа, 19:30

Мультимедийное шоу в жанре интеллектуального рока. Музыка, визуальные эффекты и тексты, которые попадают в самое сердце.

Фестиваль классической музыки «Классика на сене» (0+)

Воронежский ипподром, Новоусманский район Воронежской области, село Бабяково, Тамбовская, 9 // 23 августа 16:00

Фото: vk.com/club226660926

В программе фестиваля выступления оркестров Белгородской, Калужской, Воронежской областей, Донецкой народной республики, а также победителей онлайн-конкурса среди музыкальных детских школ искусств Воронежской области, который проходил в рамках фестиваля.

Бобрые соседи в заповеднике (6+)

Воронежский природный биосферный заповедник имени Пескова // 23 августа, начало в 13:00

Фото: с сайта воронежского заповедника

В Воронежском биосферном заповеднике им. В. М. Пескова (у Бобрового городка) состоится традиционное мероприятие «Бобрые соседи». Гостей ждут выставки представителей районов области, заповедников и национальных парков, концерт на пристани, фотозоны, мастер-классы, заповедная лотерея, ярмарка экосувениров и экскурсия по экологической тропе.

Книжный фестиваль «По краям» (12+)

Воронеж, Кольцовская, 24Д, «Дача Культурно Коротко» // 23–24 августа, 16:00–19:00

Фото: предоставлено издательством Ad Marginem

В программе распродажа книг Ad Marginem, лекции, мастер-классы и музыкальный концерт. На дискуссиях можно будет узнать о десяти знаковых лицах хип-хоп поколения, поговорить о региональных арт-практиках, Томасе Бернхарде, Георге Пабсте и еще много о чем. Здесь будет возможность обсудить современную литературу без официоза и формальностей. Для участников это шанс найти вдохновение и новые творческие контакты.

Летний театральный фестиваль «Раменье-Опера» (6+)

Воронежская область, Рамонь, Дворцовый комплекс Ольденбургских // 23–24 августа

Фото: с сайта Воронежского государственного театра оперы и балета

Пройдет V летний театральный фестиваль «Раменье-Опера», посвящённый 300-летию Воронежской губернии. 23 августа в 19:00 — опера «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова, основанная на повести Бориса Васильева; 24 августа в 19:00 — балет «Руслан и Людмила» на музыку Михаила Глинки под открытым небом. Дополнительно — выставочные зоны, ярмарка мастеров, театральное кафе и дефиле в сценических костюмах.

Пленэр в Верхнем парке Дворца Ольденбургских (6+)

Воронежская область, Рамонь, Дворцовый комплекс Ольденбургских // 23–24 августа 16:00–19:00

Фото: из группы ВК «Дворцовый комплекс Ольденбургских»

Пройдет открытый пленэр в рамках фестиваля «Раменье-Опера». Все желающие могут рисовать на свежем воздухе с мольбертами, акварелью или скетчбуками. Желающие также могут принести свои работы, чтобы представить их в вернисаже под открытым небом.

«О чем думают люди?» (16+)

Воронеж, Севастьяновский съезд, 29, арт-пространство «Сарай» // 24 августа, 18:00–21:00

Фото: из группы ВКонтакте «Сарай»

Презентация проекта художницы Эльвиры Просвет. Современный проект о личных историях и размышлениях. Авторская презентация и обсуждение в свободном формате.

«Зачем родился?» Выставка из коллекции Евгения Хамина» (18+)

Воронеж, ТРЦ «Сити-парк "Град"» // до 31 августа с 10:00-22:00

Фото: Пресс-служба ГК Хамина

Экспозиция включает более 60 произведений современного российского искусства, созданных 30 художниками разных поколений. Выставка создает пространство для размышлений о том, как искусство помогает понять не только себя, но и время, в котором мы живем.

Лилия Мордасова