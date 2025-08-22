Появился фоторобот задержанного в Италии за подрыв «Северного потока» украинца

Итальянское издание Open.online опубликовало фото гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого задержали по подозрению в причастности к диверсиям на «Северных потоках».

На фото изображен лысый мужчина с короткой бородой и усами. Как отмечает Open.online, господину Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый был задержан ночью 21 августа в Римини. Задержание проводилось по ордеру федеральной прокуратуры ФРГ. Сейчас он находится под арестом в Болонье. Вскоре суд рассмотрит запрос на его экстрадицию в Германию.

По версии прокуратуры ФРГ, задержанный входил в группу диверсантов, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Надзорное ведомство считает, что он был одним из координаторов этой операции. Власти Украины отрицают свою причастность к инциденту.