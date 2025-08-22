«За ураганом "Эрин" может последовать еще один шторм»

Ураган «Эрин», первым получивший в этом году высшую, пятую категорию, начал отворачивать от побережья США, жители которого были готовы к самым серьезным последствиям от природного катаклизма. Тем не менее синоптики, наблюдающие за аномалиями в океане, предупреждают, что в ближайшее время к берегам США могут прийти новые штормы и ураганы.

Синоптики прогнозируют, что за ураганом «Эрин» вскоре может последовать еще один шторм

Пока ураган «Эрин» отходит от восточного побережья и направляется в море, синоптики следят за новой погодной аномалией в Атлантическом океане, которая в ближайшие дни может превратиться в тропический шторм «Фернан».

Согласно утреннему отчету Центра по наблюдению за ураганами от 21 августа, «зона ливней и гроз, связанных с тропической волной, расположенная в нескольких сотнях миль к востоку от Подветренных (Южно-Антильских) островов, за последние несколько часов практически не изменилась». Метеорологи также отмечают, что «окружающая среда, по-видимому, благоприятствует дальнейшему развитию этой аномалии, которая, вероятно, полностью сформируется в эти выходные, когда будет двигаться вблизи или к северу от северных Подветренных островов».

Ураган «Эрин» отходит от восточного побережья, но штормовая погода может сохраниться

В четверг вечером прибрежные районы Северной Каролины пережили сильнейший прилив, по мере того как ураган «Эрин» продвинулся дальше на север. В округе Дэр, где, как ожидалось, был максимальный риск шторма, по состоянию на четверг сообщений об ущербе жилым домам или дорожной инфраструктуре не поступало.

По данным Национального центра по ураганам, ураган «Эрин» принес порывы ветра тропической силы на Бермудские острова и остров Нантакет, штат Массачусетс, пройдя между Новой Англией и Бермудскими островами поздно вечером в четверг. По мере отклонения урагана от суши штормовые предупреждения в США были отменены, однако на Бермудских островах предупреждение о тропическом шторме все еще действует. Метеорологи предупреждают отдыхающих на восточном побережье США о рисках высокого прибоя и обратных течений, поскольку уровень воды, как ожидается, не снизится до конца пятницы.

Чудовищный ураган «Эрин» лишает экспертов по погоде дара речи

Всего за один день ураган «Эрин» претерпел такие изменения, что лишил дара речи даже опытных метеорологов. Из относительно безобидного тропического шторма он менее чем за 24 часа превратился в ураган пятой, самой высокой категории. Хотя с тех пор шторм отчасти снова потерял силу, скорость этих изменений остается исключительной, и эксперты уже обсуждают это как возможный поворотный пункт в понимании тропических ураганов. Из-за повышения температуры воды в условиях изменения климата вероятность подобных резких изменений растет. Отсюда ясно: «Эрин» не единичный случай, а, возможно, предвестник того, что будет чаще происходить в будущем.

В Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение из-за чудовищного шторма, уходящего от восточного берега

Ураган «Эрин» вдвое больше среднего шторма. Ураган обрушился на Северную Каролину, вызвав волны и ветер, и теперь движется на север и в Атлантику. Прогнозировали, что ураган, который, как ожидается, ослабеет и к выходным станет посттропическим штормом, не достигнет берегов США. Ураган возник 11 августа как тропическая волна, которая двигалась вдоль берегов Кабо-Верде, а 15 августа его уровень был повышен, что стало одним из самых быстрых развитий шторма в истории.

