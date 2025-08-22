В Оренбуржье к выборам подготовят 1,4 тыс. избирательных участков
В период выборов в Оренбургской области будут работать 1428 избирательных участков. В настоящее время завершается их комплексный осмотр, устраняются зафиксированные недостатки. Об этом сообщает облизбирком.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В сентябре текущего года в Оренбургской области состоятся выборы губернатора и депутатов Оренбургского городского совета. В это же время в регионе назначены выборы в различные представительные органы местного самоуправления. Всего в Оренбуржье пройдетт 450 избирательных кампаний.