В Оренбуржье к выборам подготовят 1,4 тыс. избирательных участков

В период выборов в Оренбургской области будут работать 1428 избирательных участков. В настоящее время завершается их комплексный осмотр, устраняются зафиксированные недостатки. Об этом сообщает облизбирком.

В сентябре текущего года в Оренбургской области состоятся выборы губернатора и депутатов Оренбургского городского совета. В это же время в регионе назначены выборы в различные представительные органы местного самоуправления. Всего в Оренбуржье пройдетт 450 избирательных кампаний.

Георгий Портнов