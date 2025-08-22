Татарстан получил 474 млн рублей на благоустройство шести территорий

Шесть заявок от Татарстана победили в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Республика получила 474,3 млн руб. федерального гранта на благоустройство шести территорий, сообщили в пресс-службе Института развития городов Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер парка «Заказанье» в селе Высокая Гора

Фото: Пресс-служба Института развития городов Республики Татарстан Рендер парка «Заказанье» в селе Высокая Гора

Фото: Пресс-служба Института развития городов Республики Татарстан

Итоги конкурса подвели 21 августа на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Победителями стали село Высокая Гора, поселки городского типа Аксубаево и Алексеевское, а также города Кукмор, Тетюши и Мензелинск. Обновленные пространства появятся в республике в 2026–2027 годах.

«Подготовку заявок курирует Институт развития городов Татарстана. Работа ведется совместно с представителями администраций и локальных сообществ районов», — отметили в ведомстве.

Впервые в конкурсе приняли участие сельские населенные пункты и поселки городского типа, признанные опорными. Наибольший грант в размере 91,8 млн руб. получило село Высокая Гора на реконструкцию парка «Заказанье». Остальные пять проектов получили по 76,5 млн руб. каждый.

Анар Зейналов