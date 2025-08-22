ВТБ улучшает условия по краткосрочным депозитам

С 22 августа ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок. Ставка на срок два месяца увеличивается на 0,5 п. п. как для новых вкладчиков ВТБ, так и действующих клиентов банка, которые разместят на депозит новые деньги. Максимальная ставка составит 16,5% годовых.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. Вклады — по-прежнему наиболее надежный и понятный инструмент для накопления у большинства россиян. Мы хотим предложить им возможность открыть вклад на короткий срок по выгодной ставке. Это особенно актуально для тех, кто планирует большую покупку в конце года или просто захочет порадовать себя “бонусом» ближе к зиме”,— отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«У тех, кто готов действовать быстро и решительно, есть возможность получить повышенный процент, не “замораживая” средства на длительный период»,— добавил он.

В ВТБ объем рублевых пассивов физических лиц с начала года достиг 10,6 трлн. Более 50% вкладов открываются в банке на короткий срок (до 6 месяцев).

Ставка 16,5% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на сроке 61 день с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада в рублях на минимальную сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания/от 1,5 млн. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Процентные ставки в рублях при открытии на минимальную сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания/от 50 тыс. рублей с выплатой процентов в конце срока на срок 61 день: базовая процентная ставка — 15,2 % годовых, надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» —1,3% годовых, итоговая процентная ставка с учетом надбавок — 16,5% годовых. ВТБ-Вклад: валюта вклада рубли и китайские юани; срок вклада определяется вкладчиком от 2 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика — без пополнения и снятия, только с пополнением, с пополнением и снятием; периодичность выплаты процентов на выбор вкладчика; минимальная сумма вклада от 10 тыс. рублей/1 тыс. китайских юаней при открытии в ВТБ-Онлайн, в устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей/5 тыс. китайских юаней при открытии в офисах Банка; в устройствах самообслуживание открытие возможно только в рублях; максимальная сумма вклада для опций с пополнением/пополнением и снятием устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса/размера неснижаемого остатка. Продление вклада не предусмотрено. При досрочном расторжении вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО). Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 22.08.2025.

