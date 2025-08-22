Турист пытался вывезти из России бивни моржа внутри хлеба

Сотрудники Читинской таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Китай фрагментов бивней моржа. Как сообщает пресс-служба ведомства, иностранный турист пытался спрятать свой груз внутри буханок хлеба.

Уточняется, что таможенные инспекторы на МАПП «Забайкальск» обратили внимание на волнующегося иностранного туриста, который следовал в Маньчжурию (КНР) с одной лишь сумкой, наполненной хлебом. Другого багажа у него не было. При досмотре таможенники обнаружили «внутри буханок хлеба два фрагмента бивней моржа общим весом 1,5 кг».

Турист сообщил инспекторам, что знал о запрете на вывоз дериватов, поэтому и пытался спрятать их. По его словам, бивни были приобретены «на рынке в поселке Забайкальск». Иностранец в дальнейшем планировал изготовить палочки для еды.

По данному факту Читинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля).

Влад Никифоров, Иркутск